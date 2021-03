Quali sono i codici vincenti della lotteria degli scontrini (Di giovedì 11 marzo 2021) Scontrino della spesa Foto di Steve Buissinne da Pixabaysono stati estratti i codici vincenti della prima estrazione della lotteria degli scontrini. Il sorteggio, andato in scena in anteprima alle 13 sul canale Twitter dell’Agenzia dogane e monopoli (Adm), ha assegnato dieci premi da 100mila euro per chi ha effettuato l’acquisto correlato al codice estratto e dieci da 20mila per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente. Il montepremi totale è di 1,2 milioni di euro. Questi i codici vincenti: https://twitter.com/AdmGov/status/1369981447679991808/photo/1 https://twitter.com/AdmGov/status/1369981447679991808/photo/2 Nel campus di Sogei, Società generale d’informatica, in-house del ministero ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) Scontrinospesa Foto di Steve Buissinne da Pixabaystati estratti iprima estrazione. Il sorteggio, andato in scena in anteprima alle 13 sul canale Twitter dell’Agenzia dogane e monopoli (Adm), ha assegnato dieci premi da 100mila euro per chi ha effettuato l’acquisto correlato al codice estratto e dieci da 20mila per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente. Il montepremi totale è di 1,2 milioni di euro. Questi i: https://twitter.com/AdmGov/status/1369981447679991808/photo/1 https://twitter.com/AdmGov/status/1369981447679991808/photo/2 Nel campus di Sogei, Società generale d’informatica, in-house del ministero ...

Advertising

Corriere : Alitalia: 14 milioni di euro di consulenze in un anno, sette commissari: quali risultati? - borghi_claudio : @il_dipendente @_Nico_Piro_ Ma che c'entra? Io mi sto informando su quali sono le relazioni con l'amministrazione p… - MarcoBellinazzo : Qual è il bilancio dell'operazione #CR7 e quali sono le prospettive della @juventusfc dopo l'eliminazione agli otta… - Wonder__54 : @GuidoCrosetto La scienza non deve essere democratica. Quelli che si vaccinano per l'influenza, che azienda li prod… - MaxGarg1962 : RT @GAngrilli: In un anno sono stati effettuati circa 100 milioni di Tamponi, quasi il doppio della popolazione italiana. Per trovare il 4%… -