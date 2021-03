PNRR audizione in Senato Pacifico CONFEDIR interviene sulla scuola (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – La scuola è un tema fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Residenza (PNRR). Lo afferma Marcello Pacifico, segretario organizzativo CONFEDIR, dopo l’audizione della delegazione al Senato, in cui si è parlato anche di turismo e dello sviluppo del patrimonio culturale. “Per quanto riguarda la scuola – afferma Pacifico – è evidente che bisogna partire sin dall’inizio per garantire il diritto allo studio e lottare contro le disuguaglianze che sono aumentate a causa del Covid. Ancora oggi purtroppo l’8% dei nostri studenti non può usufruire della didattica integrata digitale quindi della didattica a distanza”. “Tutto questo ci porta a pensare di far ripartire le scuole in presenza ed in sicurezza, creando più classi, più plessi ed ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Laè un tema fondamentale del Piano Nazionale di Ripresa e Residenza (). Lo afferma Marcello, segretario organizzativo, dopo l’della delegazione al, in cui si è parlato anche di turismo e dello sviluppo del patrimonio culturale. “Per quanto riguarda la– afferma– è evidente che bisogna partire sin dall’inizio per garantire il diritto allo studio e lottare contro le disuguaglianze che sono aumentate a causa del Covid. Ancora oggi purtroppo l’8% dei nostri studenti non può usufruire della didattica integrata digitale quindi della didattica a distanza”. “Tutto questo ci porta a pensare di far ripartire le scuole in presenza ed in sicurezza, creando più classi, più plessi ed ...

Ultime Notizie dalla rete : PNRR audizione Recovery plan: Ferrovie, semplificare contratto programma e autorizzazioni Sono le proposte che le Ferrovie hanno avanzato in audizione di fronte alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Pnrr. La prima proposta, sottolineata dal direttore investimenti ...

Quale strada imboccherà il Pd? Il PNRR (Piano nazionale di sviluppo e resilienza) ha concluso, il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, nella sua audizione parlamentare, "auspicabilmente ci consegnerà un paese più prospero, più ...

Come si può fare una transizione ecologica senza mettere al centro il mare? Ottomila chilometri di coste, trentadue Aree Marine Protette, nove arcipelaghi, ventisette isole minori abitate, oltre cinquecento porti e approdi e 200.000 imprese blu, pari al 3% del PIL nazionale:.

