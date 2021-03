Pedro: “Con lo Shakhtar scontro difficilissimo ma vogliamo andare avanti in Europa” (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa sera la Roma, nell’andata degli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk, potrà fare grande affidamento sulla sua esperienza europea. Intanto, l’ex Barcellona e Chelsea, Pedro ha parlato proprio del match di questa sera nell’intervista rilasciata a Diario de Avios: “Abbiamo uno scontro diretto complicato contro lo Shakhtar che è un rivale di qualità e sarà difficile batterli nel doppio confronto. Ma vogliamo continuare ad avanzare in Europa League. Speriamo di accedere ai quarti di finale“. L’esterno spagnolo ha espresso anche il proprio giudizio sull’attuale livello della Serie A: “Quest’anno è un campionato diverso rispetto a quello degli ultimi anni, caratterizzato dal dominio della Juve. Penso che questa cosa stia migliorando molto il livello e la competitività in Serie ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa sera la Roma, nell’andata degli ottavi di finale contro loDonetsk, potrà fare grande affidamento sulla sua esperienza europea. Intanto, l’ex Barcellona e Chelsea,ha parlato proprio del match di questa sera nell’intervista rilasciata a Diario de Avios: “Abbiamo unodiretto complicato contro loche è un rivale di qualità e sarà difficile batterli nel doppio confronto. Macontinuare ad avanzare inLeague. Speriamo di accedere ai quarti di finale“. L’esterno spagnolo ha espresso anche il proprio giudizio sull’attuale livello della Serie A: “Quest’anno è un campionato diverso rispetto a quello degli ultimi anni, caratterizzato dal dominio della Juve. Penso che questa cosa stia migliorando molto il livello e la competitività in Serie ...

Advertising

Rt_Papatya_3 : RT @Pedrinellimass1: The Boss Pedro in pattugliamento : l'eroe con gli attributi ! ?????????? - Fr4n6o : @lore_pedro_00 @Adnkronos @WRicciardi Questo non puoi dirlo finché non liberi la circolazione. Ripeto, basterebbe p… - lore_pedro_00 : @Fr4n6o @Adnkronos @WRicciardi Ma chi ha detto di vaccinare SOLO loro??? Ho detto che una volta vaccinati loro sarà… - Rt_Papatya_2 : RT @Pedrinellimass1: The Boss Pedro in pattugliamento : l'eroe con gli attributi ! ?????????? - lore_pedro_00 : @Fr4n6o @Adnkronos @WRicciardi Curare un ottantenne è più facile che curare un trentenne? Ma non diciamo sciocchezz… -