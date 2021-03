Paragone (Italexit): “Il vaccino ormai è più una questione politico-sociale che sanitaria” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Il vaccino ormai è più una questione politico-sociale che sanitaria. In nome dell’emergenza hanno combinato dei grandi casini in questo anno, temo che anche sui vaccini verrà fuori qualcosa, magari che non saranno efficaci come dicono”. Lo sostiene Gianluigi Paragone, senatore del gruppo misto e fondatore di Italexit ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. (segue dopo la foto) Gianluigi Paragone Italexit, vaccini: “Quando nascondi e rendi segreti i contratti vuol dire che non si è negoziato alla pari” Sulle forniture dei vaccini Gianluigi Paragone, fondatore di “Italexit”, ha un’opinione molto critica, soprattutto riguardo ai contratti stipulati ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ilè più unache. In nome dell’emergenza hanno combinato dei grandi casini in questo anno, temo che anche sui vaccini verrà fuori qualcosa, magari che non saranno efficaci come dicono”. Lo sostiene Gianluigi, senatore del gruppo misto e fondatore diai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. (segue dopo la foto) Gianluigi, vaccini: “Quando nascondi e rendi segreti i contratti vuol dire che non si è negoziato alla pari” Sulle forniture dei vaccini Gianluigi, fondatore di “”, ha un’opinione molto critica, soprattutto riguardo ai contratti stipulati ...

