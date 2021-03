Papa Francesco apre l’Anno della Famiglia con un messaggio (Di giovedì 11 marzo 2021) Un messaggio del Santo Padre aprirà il 19 marzo prossimo l’Anno della Famiglia, promulgato anche per un’occasione speciale. Il quinto anniversario dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, porta Papa Francesco ad aprire, il giorno della Festività Liturgica di San Giuseppe, l’Anno per la Famiglia, con un messaggio particolare. Il tutto trasmesso online. 19 marzo: un giorno particolare L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 11 marzo 2021) Undel Santo Padre aprirà il 19 marzo prossimo, promulgato anche per un’occasione speciale. Il quinto anniversario dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia”, portaad aprire, il giornoFestività Liturgica di San Giuseppe,per la, con unparticolare. Il tutto trasmesso online. 19 marzo: un giorno particolare L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

mannocchia : Stasera vi portiamo in Iraq, per raccontare il viaggio di Papa Francesco. E in Libano, con un documentario che at… - antoniospadaro : A Ur, patria di Abramo, Papa Francesco ha chiesto di imitare il Patriarca nel #guardare il cielo e #camminare sulla… - ilfoglio_it : Il rapporto con Papa Francesco e la verità sul libro scritto con Benedetto XVI. Domani nel Foglio c'è un'intervista… - Agenparl : Padre Trani: Francesco non ha mai dimenticato i carcerati - - vaticannews_it : #11marzo #ViziEVirtù – CONVERSAZIONE CON FRANCESCO. Un dialogo aperto tra il #Papa e don Marco Pozza sulla fatica e… -