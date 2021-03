Napoli, l’ag. di Nikita Contini: “Ci aspettavamo altro. Credo debba trovare spazio altrove” (Di giovedì 11 marzo 2021) L’umore in casa Napoli non è dei migliori. A testimonianza di ciò arrivano le parole di Vincenzo Pisacane, agente di Nikita Contini, terzo portiere del Napoli. Tramite il suo agente, infatti, ha fatto sapere che si aspettava ben altro dall’attuale stagione. “Non so quali siano i piani del Napoli, ma quelli miei e del ragazzo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) L’umore in casanon è dei migliori. A testimonianza di ciò arrivano le parole di Vincenzo Pisacane, agente di, terzo portiere del. Tramite il suo agente, infatti, ha fatto sapere che si aspettava bendall’attuale stagione. “Non so quali siano i piani del, ma quelli miei e del ragazzo L'articolo

Advertising

Fantacalcio : Napoli, ag.Insigne: 'Vuole tornare in Champions, per il rinnovo c'è tempo' - BombeDiVlad : ?? Ag. #Hamsik: 'Marek di nuovo a #Napoli? Tutto è possibile, l'estate sarà lunga' #LBDV #LeBombeDiVlad… - sportli26181512 : Napoli, ag. Contini: 'Poteva giocare in Serie A, ha bisogno di spazio altrove. Ci aspettavamo l'esordio...': Nikita… - napolipiucom : Ag. Hamisk: 'Gli manca Napoli. Era una istituzione per questo club. Ritorno? tutto è possibile, l'estate sarà molto… - NCN_it : AG. #HAMSIK: “RITORNO A #NAPOLI? TUTTO È POSSIBILE, L’ESTATE SARÀ LUNGA…” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ag Napoli, attività interforze nella Terra dei Fuochi a Marano l'eco di caserta