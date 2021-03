Lotteria scontrini non decolla

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Nonladegli. “Nei negozi, per ora, è un flop“. Così Confesercenti commenta la prima estrazione delladello scontrino, in programma per oggi, sottolineando che “gli associati segnalano che solo il 6% circa dei clienti, in media, chiede di partecipare”. Nelle attività commerciali l’effetto– si legge nella nota – “si è sentito solo nella fase iniziale, per attenuarsi quasi immediatamente in seguito alle nuove restrizioni. Ma a pesare, probabilmente, anche le scarse possibilità di vincita: una probabilità su 53 milioni. Un biglietto di una qualsiasinormale– che di solito offre una possibilità su 10/11 milioni – è un migliore investimento”. Qualunque sia la causa – rileva Confesercenti – “l’introduzione della ...