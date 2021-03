Lotteria degli scontrini: i primi 10 vincitori e i codici da 100mila euro (Di giovedì 11 marzo 2021) Lotteria degli scontrini: Adm estrae i primi 10 vincitori. Il premio? 100mila euro ciascuno. Confesercenti: ‘un vero e proprio flop’ L’Agenzia delle Dogane estrae i primi 10 vincitori della Lotteria degli scontrini. I vincitori riceveranno in premio ben 100mila euro ciascuno. Adm ha così pubblicato sul proprio profilo Twitter i codici vincenti del concorso del mese di febbraio. Ai vincitori sarà così comunicata la vittoria tramite Pec o raccomandata e avranno 90 giorni di tempo per poter riscuotere il premio. QUI PER LEGGERE GLI scontrini VINCENTI La ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021): Adm estrae i10. Il premio?ciascuno. Confesercenti: ‘un vero e proprio flop’ L’Agenzia delle Dogane estrae i10della. Iriceveranno in premio benciascuno. Adm ha così pubblicato sul proprio profilo Twitter ivincenti del concorso del mese di febbraio. Aisarà così comunicata la vittoria tramite Pec o raccomandata e avranno 90 giorni di tempo per poter riscuotere il premio. QUI PER LEGGERE GLIVINCENTI La ...

