La storia dello stalker di Maria Elena Boschi

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - “Ha iniziato, come spesso accade, con un messaggio cortese e, poi, è stata una escalation”. La capogruppo di Italia Viva,, giorni fa ha presentato una denuncia per stalking alla procura di Roma a causa di email, telefonate, attacchi al suo profilo Instagram da parte di uno sconosciuto. E in un'intervista al Corriere della Sera racconta di una sequela di "messaggi quotidiani e in molte occasioni anche vari nello stesso giorno". Poi sono cominciati ad arrivare messaggi che "mostrano uno scarso equilibrio di chi li scrive". "Variano molto, dalla preoccupazione ossessiva per la mia sicurezza alla pseudo attrazione fisica nei miei confronti, fino al pensiero della mia morte” raccontache ammette di aver esitato per un po', fino a quando "la situazione si è aggravata”. La molla per decidere ...