La carica di Inzaghi: “Con la Juventus ko pesante, ma ora basta errori. Contro il Crotone voglio la vera Lazio” (Di giovedì 11 marzo 2021) La Lazio scalda i motori in vista della sfida Contro il Crotone.Vietato sbagliare: dopo il ko Contro la Juventus, la Lazio è pronta a tornare in campo per affrontare il Crotone allo stadio "Olimpico". A pochi giorni dalla sfida di ritorno Contro il Bayern Monaco e in un momento della stagione così decisivo, Simone Inzaghi, non accetta ulteriori passi falsi. A dirlo è lo stesso tecnico, intervenuto ai microfoni di "Lazio Style Channel" alla vigilia della sfida."Affrontiamo una squadra reduce da un’ottima vittoria e che ha cambiato allenatore da poco tempo. Il Crotone gioca bene a calcio, farà certamente la sua partita, dovremo approcciare bene al confronto poiché siamo reduci da un periodo delicato, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Lascalda i motori in vista della sfidail.Vietato sbagliare: dopo il kola, laè pronta a tornare in campo per affrontare ilallo stadio "Olimpico". A pochi giorni dalla sfida di ritornoil Bayern Monaco e in un momento della stagione così decisivo, Simone, non accetta ulteriori passi falsi. A dirlo è lo stesso tecnico, intervenuto ai microfoni di "Style Channel" alla vigilia della sfida."Affrontiamo una squadra reduce da un’ottima vittoria e che ha cambiato allenatore da poco tempo. Ilgioca bene a calcio, farà certamente la sua partita, dovremo approcciare bene al confronto poiché siamo reduci da un periodo delicato, ...

