Juventus | Sacchi stronca Pirlo | “Agnelli scelga un allenatore che abbia un’idea di gioco”

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Fatico a giudicare. Perché non so se ha fatto delle richieste per l’idea che aveva in testa o pur di allenare la Juve ha accettato tutto, col rischio di bruciarsi. Lo scorso anno si è passati da Allegri a Sarri, due tecnici bravissimi, totalmente diversi, mantenendo la stessa squadra. Non è coerente… Cosa consiglio? Di scegliere uncheuna idea di: che voglia proporre un calcio di squadra e offensivo”. Questa l’opinione di Arrigoche, sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, parla dopo l’eliminazione dellacontro il Porto negli ottavi di finale della Champions League 2020/2021. Parole che sanno di bocciatura forte nei confronti di Andrea. Ma la dirigenza juventina sembra orientata ad andare avanti con l’attuale ...

