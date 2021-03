Italia, i nuovi colori in vigore eccezionalmente da sabato (Di giovedì 11 marzo 2021) Continua ad aumentare il numero delle mini zone rosse o arancione scuro a livello locale per arginare la nuova ondata di Coronavirus, in attesa di scoprire le misure del nuovo decreto (che sostituisce il Dpcm), che dovrebbe essere illustrate questo pomeriggio, e che potrebbe introdurre nuovi parametri per individuare i territori più a rischio. In particolare, dovrebbero poter scattare lockdown automatici dove i contagi superano i 250 casi a settimana ogni 100mila abitanti, oltre a regole più rigide per le fasce gialle e arancioni e ad una chiusura mirata durante la settimana di Pasqua come avvenne a Natale. Attualmente sono solo tre le regioni interamente in zona rossa, e cioè Campania, Molise e Basilicata, mentre Lombardia e Piemonte sono in fascia arancione rafforzato. La situazione delle altre regioni: Alto Adige. È stato prolungato di un'altra settimana il ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021) Continua ad aumentare il numero delle mini zone rosse o arancione scuro a livello locale per arginare la nuova ondata di Coronavirus, in attesa di scoprire le misure del nuovo decreto (che sostituisce il Dpcm), che dovrebbe essere illustrate questo pomeriggio, e che potrebbe introdurreparametri per individuare i territori più a rischio. In particolare, dovrebbero poter scattare lockdown automatici dove i contagi superano i 250 casi a settimana ogni 100mila abitanti, oltre a regole più rigide per le fasce gialle e arancioni e ad una chiusura mirata durante la settimana di Pasqua come avvenne a Natale. Attualmente sono solo tre le regioni interamente in zona rossa, e cioè Campania, Molise e Basilicata, mentre Lombardia e Piemonte sono in fascia arancione rafforzato. La situazione delle altre regioni: Alto Adige. È stato prolungato di un'altra settimana il ...

