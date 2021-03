Inter, tegola Arturo Vidal: starà fuori un mese (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervento in artroscopia al menisco del ginocchio sinistro: questa l’operazione a cui si sottoporrà il centrocampista nerazzurro Arturo Vidal Non c’è pace per Arturo Vidal: dopo aver perso il posto da titolare in favore di Christian Eriksen, il cileno sarà costretto ai box a causa di un infortunio al menisco. Una tegola non indifferente per il centrocampista ex Barcellona che dovrà stare fuori dal campo tra i 25 e i 30 giorni. Vidal, infatti, sarà sottoposto a Intervento chirurgico nella giornata di domani, 12 marzo, come spiegato dal comunicato ufficiale della società nerazzurra: “Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021)vento in artroscopia al menisco del ginocchio sinistro: questa l’operazione a cui si sottoporrà il centrocampista nerazzurroNon c’è pace per: dopo aver perso il posto da titolare in favore di Christian Eriksen, il cileno sarà costretto ai box a causa di un infortunio al menisco. Unanon indifferente per il centrocampista ex Barcellona che dovrà staredal campo tra i 25 e i 30 giorni., infatti, sarà sottoposto avento chirurgico nella giornata di domani, 12 marzo, come spiegato dal comunicato ufficiale della società nerazzurra: “Nella giornata di domanisi sottoporrà, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, ad ...

