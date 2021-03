Infortunio Vidal: ecco quando potrebbe tornare il cileno (Di giovedì 11 marzo 2021) Infortunio Vidal: domani il centrocampista cileno si opererà al ginocchio e dovrà rimanere fuori quasi un mese. ecco quando potrebbe tornare La notizia di giornata in casa Inter è l’operazione al ginocchio a cui si sottoporrà Arturo Vidal domattina. Il centrocampista cileno dovrà stare fermo quasi un mese per recuperare al meglio. Secondo quanto filtra Vidal potrebbe recuperare per il match contro il Bologna dopo la sosta il 3 aprile. Altrimenti si punta a recuperarlo per la gara successiva contro il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021): domani il centrocampistasi opererà al ginocchio e dovrà rimanere fuori quasi un mese.La notizia di giornata in casa Inter è l’operazione al ginocchio a cui si sottoporrà Arturodomattina. Il centrocampistadovrà stare fermo quasi un mese per recuperare al meglio. Secondo quanto filtrarecuperare per il match contro il Bologna dopo la sosta il 3 aprile. Altrimenti si punta a recuperarlo per la gara successiva contro il Cagliari. Leggi su Calcionews24.com

