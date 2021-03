I Santi di Venerdì 12 Marzo 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 marzo 2021) IDEL GIORNO, 12da www.ebeati.it San LUIGI ORIONE Sacerdote e fondatorePontecurone, Alessandria, 23 giugno 1872 – Sanremo, Imperia, 121940Nacque a Pontecurone nella diocesi di Tortona, il 23 giugno 1872. A 13 anni entrò fra i Frati Minori di Voghera, poi nel 1886 entrò nell’oratorio di Torino fondato da san Giovanni Bosco. Tre anni dopo approdò al seminario di Tortona. Proseguì gli studi teologici, alloggiando in una stanzetta sopra il duomo. Qui ebbe l’opportunità di avvicinare i ragazzi a cui impartiva lezioni di catechismo, ma la sua angusta stanzetta non bastava, per cui il vescovo gli concesse l&rsq…www.ebeati.it/dettaglio/44750 San CORMAN DI IONA PreteVII sec.www.ebeati.it/dettaglio/97042 Sant’ INNOCENZO I Papasec. IV – Roma, ...