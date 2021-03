Gli Agnelli salgono sui tacchi a spillo di Louboutin. E Ferrari veste Armani (Di giovedì 11 marzo 2021) Exor, la holding finanziaria della famiglia Agnelli, continua il suo shopping nel mondo del lusso. Pronta a investire 541 milioni di euro per diventare azionista, con una quota del 24%, del brand celebre per tacco vertiginoso e Suola Rossa. Anzi la Suola Rossa è diventato talmente iconico da averlo depositato come marchio e ottenere una sentenza risarcitoria dal Tribunale dell’Aja contro l’azienda olandese Van Haren, che aveva messo in commercio scarpe con Suola Rossa, il modello “5th avenue” by Halle Berry. Dunque chiunque si azzardi a produrre un décolleté con suola rossa viene multato per contraffazione. E pensare che la suola verniciata di rosso era nata proprio da un esperimento con smalto per unghie. Troppo originali per non essere notate, Carolina di Monaco divenne la sua prima involontaria testimonial quando ne comprò un paio nel suo bugigattolo atelier a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Exor, la holding finanziaria della famiglia, continua il suo shopping nel mondo del lusso. Pronta a investire 541 milioni di euro per diventare azionista, con una quota del 24%, del brand celebre per tacco vertiginoso e Suola Rossa. Anzi la Suola Rossa è diventato talmente iconico da averlo depositato come marchio e ottenere una sentenza risarcitoria dal Tribunale dell’Aja contro l’azienda olandese Van Haren, che aveva messo in commercio scarpe con Suola Rossa, il modello “5th avenue” by Halle Berry. Dunque chiunque si azzardi a produrre un décolleté con suola rossa viene multato per contraffazione. E pensare che la suola verniciata di rosso era nata proprio da un esperimento con smalto per unghie. Troppo originali per non essere notate, Carolina di Monaco divenne la sua prima involontaria testimonial quando ne comprò un paio nel suo bugigattolo atelier a ...

