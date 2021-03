Giulia De Lellis attrice: fuori il trailer di “Genitori vs Influencer” (Di giovedì 11 marzo 2021) Giulia De Lellis alla prima esperienza da attrice nel nuovo film “Genitori vs Infuencer”: è uscito il trailer Una commedia decisamente attuale, in arrivo per domenica 4 aprile in prima assoluta su Sky 1, “Genitori vs Influencer” è destinata a un enorme successo. Una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution, con la spagnola Neo Art L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 11 marzo 2021)Dealla prima esperienza danel nuovo film “vs Infuencer”: è uscito ilUna commedia decisamente attuale, in arrivo per domenica 4 aprile in prima assoluta su Sky 1, “vs” è destinata a un enorme successo. Una co-produzione Paco Cinematografica e Vision Distribution, con la spagnola Neo Art L'articolo proviene da YesLife.it.

