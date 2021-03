(Di giovedì 11 marzo 2021) “Ile si può convivere con aree chiuse in maniera chirurgica”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite di ’24Mattino’ su Radio24, che aggiunge: “Aspettiamo i dati della cabina di regia, ma bisogna lasciare il tempo alle persone per organizzarsi in caso di eventuali chiusure localizzate”. Poi sottolinea: “All’inizio dell’estate due terzi della popolazione avrà ricevuto almeno una dose, per ottobre anche la seconda”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: resistere 4 settimane, in arrivo 'effetto' vaccini #covid - Adnkronos : #Covid, #Sileri: '#Lockdown solo dove serve' - soteros1 : RT @AStramezzi: Con due personaggi mitici della lotta al Covid-19, il Prof. Cavanna e l’Avv. Grimaldi, davanti al Ministero della Salute, p… - Agnolut : RT @AStramezzi: Con due personaggi mitici della lotta al Covid-19, il Prof. Cavanna e l’Avv. Grimaldi, davanti al Ministero della Salute, p… - cogitosum11 : RT @AStramezzi: Mi chiedete perché io mi fidi della parola di Sileri @piersileri Perché se parlo di implicazioni geniche nello scatenament… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sileri

Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite di '24Mattino' su Radio24, che aggiunge: "Aspettiamo i dati della cabina di regia, ma bisogna lasciare il tempo alle persone per ...Si va verso ulteriori strette anti -, con il Cdm che venerdì valuterà l'adozione di eventuali misure. Il Cts ha raccomandato più ... ha detto il sottosegretario Pierpaolo. 11 mar 09:28 ...Da una parte il sottosegretario Pierpaolo Sileri non ritiene utile chiudere tutta Italia per diverse settimane, dall'altra il professor Massimo Andreoni sostiene la necessità di un pugno duro per ...Il segretario nazionale del Nursing Up chiede maggiori controlli per verificare la risposta anticorpale «Una infermiera in servizio all’Ospedale Moscati nell’area Covid (tutto il suo nucleo familiare ...