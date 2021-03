Covid, in Campania l’incidenza dei casi è oltre il doppio di quanto ‘occorre’ per andare in zona rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl limite stabilito dal Cts per passare in zona rossa, ovvero la fascia di rischio più alta, è stato stabilito in 250 casi ogni 100mila abitanti. Secondo i dati forniti dalla fondazione Gimbe, che ormai da più di un anno monitora l’andamento dell’epidemia, nelle ultime 2 settimane in Campania si rileva un’incidenza di 592 casi positivi per 100.000 abitanti. In questo dato sono conteggiati anche i casi classificati “Fuori Regione” non riconducibili ad alcuna Provincia, e ciò fa sì che il valore regionale dell’incidenza per 100.000 abitanti sia superiore a quello delle singole Province. Inoltre nella settimana dal 3 al 9 marzo si è registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl limite stabilito dal Cts per passare in, ovvero la fascia di rischio più alta, è stato stabilito in 250ogni 100mila abitanti. Secondo i dati forniti dalla fondazione Gimbe, che ormai da più di un anno monitora l’andamento dell’epidemia, nelle ultime 2 settimane insi rileva un’incidenza di 592positivi per 100.000 abitanti. In questo dato sono conteggiati anche iclassificati “Fuori Regione” non riconducibili ad alcuna Provincia, e ciò fa sì che il valore regionale delper 100.000 abitanti sia superiore a quello delle singole Province. Innella settimana dal 3 al 9 marzo si è registrato un incremento percentuale deitotali di contagio da SARS-CoV-2 ...

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: quasi 3mila positivi su oltre 27mila tamponi #Covid - paolochiariello : #juorno #Covid #Campania, solo la Lombardia fa peggio su contagi. Situazione di nuovo molto difficile -