Advertising

ilpost : Cosa successe a Fukushima - mariacutugno : RT @ilpost: Cosa successe a Fukushima - Traidordepueblo : RT @ilpost: Cosa successe a Fukushima - GiulyYou : RT @melissatredicii: FACCIAMO UNA ROBA DIVERTENTE -prendete una foto e chiedete agli altri fan che cosa successe in quel momento , cioè se… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Cosa successe a Fukushima -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa successe

Il Post

La prima volta di Adriano con la maglia dell'Inter: Madrid, 14 agosto 2001, Trofeo Santiago Bernabéu. Fernando Hierro ha appena pareggiato su rigore il gol del vantaggio di Christian Vieri. L'...... è proprio un senso di onnipotenza, un pensare 'ma chemi potrà mai succedere', che è poi quello che a volte ti fa fare le cazzate. Che per fortuna a me non sono mai, mentre a lei sì. ...Ma cosa sta succedendo davvero sul fronte dei contagi? Perché ieri è scattato il coprifuoco alle 19 a Bari e la Regione Campania ha chiuso i lungomare e le piazze e il Piemonte ...Covid. Sale la paura a Bologna dove i contagi aumentano in modo allarmante. La città fatica a contenere i contagi. Ecco cosa succede.