Coronavirus | 25 673 nuovi casi e 373 decessi in 24 ore

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 25.673 idiin Italia (ieri 22.409) a fronte di 372.217 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività del 6,90%. E’ quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 373 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 332 registrati ieri.I guariti sono 15.000 e gli attuali positivi salgono a 497.350 (10.276 in più rispetto a ieri). I ricoverati nei reparti ordinari sono 23.247, 365 in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.859 ricoverati (+32 unità) con 266ingressi. In isolamento domiciliare sono 471.244 persone. La regione con il maggior numero diè la Lombardia (5.849), seguita da Campania (2.981) ed Emilia-Romagna (2.845).(ITALPRESS). L'articolo proviene da Monrealelive.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 673

Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia, che fa segnare oggi 25.nuovi casi, il dato piu' alto dallo scorso 28 novembre (ieri erano 22.409). I tamponi sono 372.217, 11mila piu' di ieri, ma il tasso di positivita' e' comunque in aumento, per il terzo giorno di ......bollettino del Ministero della Salute nelle ultime 24 ore positive al, 373 morti con dato generale da inizio pandemia che raggiunge la drammatica quota di 101.184 decessi: sono poi 25....Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 11 marzo. I casi nelle ultime 24 ore sono 25.673 (ieri 22.049) per complessivi 3.149.017 contagiati.Una progressione preoccupante porta da 13mila-15 mila casi al giorno. con punte di 20 mila ai 25 mila 673 di oggi i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ...