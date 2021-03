Campania, nuova ordinanza di De Luca: slitta di un giorno la sospensione ai mercati (Di giovedì 11 marzo 2021) slitta di un giorno uno dei divieti contenuti nella nuova ordinanza firmata dal governatore campano. Vincenzo De Luca, infatti, ha disposto la sospensione di fiere e mercati per la vendita al dettaglio a partire dalle ore 15 del 13 marzo, anziché dal 12 maggio. Campania, nuova ordinanza di De Luca: slitta di un giorno la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 11 marzo 2021)di ununo dei divieti contenuti nellafirmata dal governatore campano. Vincenzo De, infatti, ha disposto ladi fiere eper la vendita al dettaglio a partire dalle ore 15 del 13 marzo, anziché dal 12 maggio.di Dedi unla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

