Boxe | la proposta | per arginare la crisi del movimento serve rilanciare il titolo italiano Il parere di allenatori e manager

(Di giovedì 11 marzo 2021) I più grandi pugili italiani della storia sono partiti dalla vittoria delnazionale per arrivare al Mondiale, passando magari per un Europeo. Duilio Loi, Nino Benvenuti, Bruno Arcari, Patrizio Oliva e Giovanni Parisi hanno fatto pressappoco tutti lo stesso percorso. Passo dopo passo sono arrivati in cima al mondo, a volte pure laureandosi nella precedente carriera da dilettanti campioni olimpici. Un punto di partenza perlache sta vivendo laitaliana, soprattutto se paragonata agli splendori degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, potrebbe essere la rivalutazione delnazionale? Lo chiediamo a maestri, ex campioni,e organizzatori. Il 27 febbraio scorso è stato eletto il nuovo presidente della Federazione, Flavio d’Ambrosi. È il momento per il ...