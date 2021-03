Attivare modalità riposo su Android (schermo bianco e nero) (Di giovedì 11 marzo 2021) Una delle funzioni più recenti aggiunte al sistema Android da Google è la modalità riposo, inclusa nelle impostazioni di sistema all'interno della nuova sezione dedicata al benessere digitale (quella che permette di controllare il tempo passato al telefono e le statistiche di utilizzo). La modalità riposo inclusa in tutti i telefoni Android più recenti (compresi i Samsung, OnePlus e Xiaomi) è davvero comoda e utile da usare, sopratutto in combinazione con l'app dell'orologio di Google come vedremo. L'effetto più evidente quando entra in funzione è che lo schermo diventa in bianco e nero, in modo da non infastidire la vista prima di andare a dormire. LEGGI ANCHE: modalità notte su Android Atttivare ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 11 marzo 2021) Una delle funzioni più recenti aggiunte al sistemada Google è la, inclusa nelle impostazioni di sistema all'interno della nuova sezione dedicata al benessere digitale (quella che permette di controllare il tempo passato al telefono e le statistiche di utilizzo). Lainclusa in tutti i telefonipiù recenti (compresi i Samsung, OnePlus e Xiaomi) è davvero comoda e utile da usare, sopratutto in combinazione con l'app dell'orologio di Google come vedremo. L'effetto più evidente quando entra in funzione è che lodiventa in, in modo da non infastidire la vista prima di andare a dormire. LEGGI ANCHE:notte suAtttivare ...

Advertising

IgersModena : RT @cittadimodena: ??Zona Rossa: modalità di contatto dei servizi di informazione di Piazza Grande ??Fino al 21 marzo… - cittadimodena : ??Zona Rossa: modalità di contatto dei servizi di informazione di Piazza Grande ??Fino al 21 marzo 2021 gli uffici so… - blackeyes972 : Abilita la modalità scura nelle app di Microsoft Office In questo post, tratteremo il metodo per attivare o disatt… - blackeyes972 : Abilita la modalità scura nelle app di Microsoft Office In questo post, tratteremo il metodo per attivare o disatt… - annakiara119 : RT @king_del_trash: Quelli che vanno ad insultare Adua, oltre ad essere ineducati, sono anche polli perchè le danno modo di attivare la sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Attivare modalità TCL 20 5G: accessibile, completo ed equilibrato. La recensione Nelle impostazioni della batteria è possibile attivare due modalità di risparmio energetico: una normale e una super . TCL è riuscito a effettuare un buon lavoro di ottimizzazione, garantendo un'...

TRENTINO IN AZIONE - GRUPPO SANITÀ * VACCINI: " SIAMO CONVINTI CHE ALCUNE PROPOSTE POSSANO ESSERE ATTUATE VELOCEMENTE GRAZIE ANCHE ALLA ... Questa modalità operativa è idonea dal punto di vista della tutela preventiva ma non consente una ... Attivare queste dinamiche di controllo automatiche può evitare eventuali assembramenti incontrollati ...

Napoli, Garante disabili, “Covid. Le FAQ per le persone con disabilità” l'eco di caserta Nelle impostazioni della batteria è possibileduedi risparmio energetico: una normale e una super . TCL è riuscito a effettuare un buon lavoro di ottimizzazione, garantendo un'...Questaoperativa è idonea dal punto di vista della tutela preventiva ma non consente una ...queste dinamiche di controllo automatiche può evitare eventuali assembramenti incontrollati ...