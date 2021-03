Almawave | positivo il debutto a Piazza Affari | +7 | 29%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – È statoildi, società italiana attiva nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’analisi del linguaggio naturale. Il titolo ha chiuso la prima giornata di negoziazioni sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana a +7,29% rispetto al prezzo di quotazione di 4,25 euro per azione, terminando le contrattazioni a quota 4,56 euro. Nella seduta odierna sono state scambiate sul mercato 901.562 mila azioni, per un controvalore di circa 4,3 milioni di euro. La capitalizzazione diè pari a circa 120,5 milioni di euro. “Il buon esito del collocamento e l’accoglienza riservata dai mercati in questa prima giornata di negoziazioni ci rende ancora più orgogliosi del percorso fatto sino ad ora da tutto il team – ha commentato l’AD ...