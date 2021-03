Alfonsi | Zingaretti rientra in campo per città | attendiamo assemblea

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – “Faccio una battuta: dal momento in cui il nostro segretario ha scelto di lasciare la segreteria il suo e’ sicuramente un nome chein, si e’ sempre occupato della sua citta’. Lasciamo passare l’nazionale di domenica per poi ricominciare a ragionare su Roma.” “Intanto lunedi’ sara’ ufficializzato l’accordo in Regione con l’ingresso in Giunta di due esponenti del movimento 5 stelle: in questi anni il M5s e’ stato leale e governativo.” “C’e’ un’altra regione dove c’e’ gia’ un giunta mista ma con la Sartore al Governo si e’ aperto uno spazio che in maniera anche abbastanza naturale e’ stato chiuso con un’alleanza di lavoro che era gia’ in nuce”. Cosi’ Sabrina, presidente del I Municipio, nel corso del programma ‘Gli Inascoltabili’ in onda su Nsl Radio.