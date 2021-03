Wired Health, al via la quarta edizione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 2020 ha dimostrato ancora una volta come le tecnologie digitali siano fondamentali per lo sviluppo della Salute e dei Sistemi Sanitari. Torna quindi per il 4° anno Wired Health, l’evento di Wired dedicato a come il digitale stia trasformando il mondo della Salute in programma il 17 e 18 marzo 2021. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il 2020 ha dimostrato ancora una volta come le tecnologie digitali siano fondamentali per lo sviluppo della Salute e dei Sistemi Sanitari. Torna quindi per il 4° anno Wired Health, l’evento di Wired dedicato a come il digitale stia trasformando il mondo della Salute in programma il 17 e 18 marzo 2021.

Advertising

ferrazza : Sono leggermente di parte, ma gli ospiti sono straordinari. - pansopher1 : RT @ferrazza: Mai come negli ultimi mesi abbiamo visto come la ricerca medica e la qualità dei sistemi sanitari siano fondamentali per lo s… - wireditalia : A #WiredHealth, tra gli ospiti, ci sarà Bernardo Mariano Junior, Direttore Digital Health and Innovation del @WHO… - Luke_like : RT @xalc70: Come il vento del nord che porta novità, ecco che ritorna Wired health 17/18 marzo 21 Digital event, free live streaming https:… - xalc70 : Come il vento del nord che porta novità, ecco che ritorna Wired health 17/18 marzo 21 Digital event, free live stre… -