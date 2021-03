Vaccini, in Sicilia al via prenotazioni per i settantenni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da oggi, in Sicilia, tutti i cittadini dai 70 ai 79 anni (dalla classe 1951 fino alla classe 1942) potranno avere accesso ai sistemi di prenotazione per richiedere il vaccino anti Covid. Entra nel vivo, infatti, una nuova fase della campagna vaccinale che complessivamente potrà interessare una platea di oltre 567mila persone alla quale verrà somministrato il vaccino AstraZeneca (esclusi i soggetti estremamente vulnerabili). Le procedure di prenotazione sono analoghe a quelle già in atto nel territorio della Regione Siciliana per altri target della campagna vaccinale: si può, infatti, adoperare la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane (prenotazioni.Vaccinicovid.gov.it) o attraverso il portale regionale (www.Siciliacoronavirus.it). Oltre alla modalità online, è ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 10 marzo 2021) Da oggi, in, tutti i cittadini dai 70 ai 79 anni (dalla classe 1951 fino alla classe 1942) potranno avere accesso ai sistemi di prenotazione per richiedere il vaccino anti Covid. Entra nel vivo, infatti, una nuova fase della campagna vaccinale che complessivamente potrà interessare una platea di oltre 567mila persone alla quale verrà somministrato il vaccino AstraZeneca (esclusi i soggetti estremamente vulnerabili). Le procedure di prenotazione sono analoghe a quelle già in atto nel territorio della Regionena per altri target della campagna vaccinale: si può, infatti, adoperare la piattaforma della struttura commissariale nazionale, gestita da Poste Italiane (covid.gov.it) o attraverso il portale regionale (www.coronavirus.it). Oltre alla modalità online, è ...

