UnoMattina, Paolo Calabresi entra in studio ma non c’è nessuno: “Dov’è il caffè?” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paolo Calabresi entra nello studio di UnoMattina, non trova nessuno e chiede come fare per prendersi un caffè. È l’esilarante scena andata in onda questa mattina su Rai 1: l’attore è tra i protagonisti della fiction dedicata a Nada che andrà in onda questa sera, “La bambina che non voleva cantare”, ed era lì proprio per parlarne. Solo che, forse, si è dimenticato che la conduttrice Monica Giandotti in questi giorni sta conducendo da casa perché è entrata in contatto con una persona risultata al Covid, mentre Marco Frittella invece era assente perché non si sentiva bene: ecco perché in studio non c’era nessuno, solo una sedia vuota, per lui. Così. Paolo Calabresi è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021)nellodi, non trovae chiede come fare per prendersi un. È l’esilarante scena andata in onda questa mattina su Rai 1: l’attore è tra i protagonisti della fiction dedicata a Nada che andrà in onda questa sera, “La bambina che non voleva cantare”, ed era lì proprio per parlarne. Solo che, forse, si è dimenticato che la conduttrice Monica Giandotti in questi giorni sta conducendo da casa perché èta in contatto con una persona risultata al Covid, mentre Marco Frittella invece era assente perché non si sentiva bene: ecco perché innon c’era, solo una sedia vuota, per lui. Così.è ...

