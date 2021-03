Tibet | Nobili Iv | ‘rilanciare battaglia per democrazia e diritti’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “L’Intergruppo parlamentare Italia-, che ho fondato e ho l’onore di presiedere insieme a colleghi rappresentanti di tutte le forze politiche e che anche oggi ha ricevuto nuove importanti adesioni, ha organizzato oggi un incontro in occasione del 62mo anniversario della rivolta di Lhasa e dell’esilio del Dalai Lama in India”. Lo ha affermato Luciano, deputato di Italia viva e presidente dell’Intergruppo Italia-e membro dell’Ipac, Inter-parliamentary alliance on China nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.