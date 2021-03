Snam e Siad insieme per sviluppare impianti di liquefazione di gas naturale e biometano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Snam, uno dei principali operatori di infrastrutture energetiche al mondo, e Siad, gruppo chimico leader nella produzione e fornitura di gas industriali e nei settori Engineering, Healthcare, LPG e Natural Gas, hanno sottoscritto un accordo quadro per avviare una collaborazione tecnologica nel settore della liquefazione small-scale e mid-scale, con l’obiettivo di favorire la diffusione di GNL e Bio-GNL come carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e per altri usi finali. L’accordo, firmato dall’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, e dal presidente di Siad, Roberto Sestini, mira a realizzare su scala globale, per conto di committenti terzi, impianti di piccola e media taglia per la liquefazione di gas naturale e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021), uno dei principali operatori di infrastrutture energetiche al mondo, e, gruppo chimico leader nella produzione e fornitura di gas industriali e nei settori Engineering, Healthcare, LPG e Natural Gas, hanno sottoscritto un accordo quadro per avviare una collaborazione tecnologica nel settore dellasmall-scale e mid-scale, con l’obiettivo di favorire la diffusione di GNL e Bio-GNL come carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e per altri usi finali. L’accordo, firmato dall’amministratore delegato di, Marco Alverà, e dal presidente di, Roberto Sestini, mira a realizzare su scala globale, per conto di committenti terzi,di piccola e media taglia per ladi gase ...

