Roma-Shakhtar Donetsk, Fonseca: “Sarà un match ostico, li conosco bene! Dzeko? Ho preso una decisione” (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Roma si prepara alla sfida di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, valida per gli ottavi della competizione.Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la sfida contro la compagine ucraina che, tra l'altro, ha già allenato in passato."Sono sicuro che Sarà una partita difficile, loro sono una bellissima squadra e hanno vinto due volte contro il Real oltre ad aver pareggiato con l'Inter. Fanno sempre belle stagioni, a loro piacciono queste competizioni. È vero che conosco bene loro ma sono forti, difendono bene e sono sempre corti, penso che sia una delle squadre più forti in Europa in contropiede. Sarà una gara difficile. L'incontrare le mie ex squadre non è una scelta mia, ma non mi piace. Se avessi potuto ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lasi prepara alla sfida di Europa League contro lo, valida per gli ottavi della competizione.Il tecnico dei giallorossi, Paulo, intervenuto in conferenza stampa, ha analizzato la sfida contro la compagine ucraina che, tra l'altro, ha già allenato in passato."Sono sicuro cheuna partita difficile, loro sono una bellissima squadra e hanno vinto due volte contro il Real oltre ad aver pareggiato con l'Inter. Fanno sempre belle stagioni, a loro piacciono queste competizioni. È vero chebene loro ma sono forti, difendono bene e sono sempre corti, penso che sia una delle squadre più forti in Europa in contropiede.una gara difficile. L'incontrare le mie ex squadre non è una scelta mia, ma non mi piace. Se avessi potuto ...

