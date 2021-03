Real Madrid, non solo Sergio Ramos: anche Varane verso l’addio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non solo Sergio Ramos. Il Real Madrid in estate rischia di perdere anche Raphael Varane che, secondo quanto riporta As, starebbe pensando di chiedere la cessione nonostante il contratto in scadenza nel 2022. La società non vuole correre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero e potrebbe decidere di cederlo già da giugno. Oltre ad Alaba – sempre più vicino -, Pau Torres e Koundé sono le opzioni considerate dai blancos per sostituire Varane. Rivoluzione in vista per la squadra di Zidane. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non. Ilin estate rischia di perdereRaphaelche, secondo quanto riporta As, starebbe pensando di chiedere la cessione nonostante il contratto in scadenza nel 2022. La società non vuole correre il rischio di perdere il calciatore a parametro zero e potrebbe decidere di cederlo già da giugno. Oltre ad Alaba – sempre più vicino -, Pau Torres e Koundé sono le opzioni considerate dai blancos per sostituire. Rivoluzione in vista per la squadra di Zidane. SportFace.

OptaPaolo : 100 - Il Milan è la quarta squadra a superare il traguardo dei 100 punti a partire dal 1/1/2020 nei cinque maggiori… - sportface2016 : Rivoluzione in vista per il Real Madrid - RaiSport : #Varane potrebbe lasciare il #RealMadrid a fine stagione Secondo 'As' il francese avrebbe voglia di una nuova avve… - gabripuggioni28 : @Marco562017 @Boboj29 Ronaldo al Real Madrid giocava con gente come Marcelo Kroos Casemiro Modric Benzema Champions… - MagazineOffside : Nel match di ieri ha dato dimostrazione di solidità e leadership. Cresciuto nel Maritimo, fu acquistato dal Porto n… -

