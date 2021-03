Petrolio | EIA | aumento oltre attese delle scorte settimanali

(Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Aumentano ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 5 marzo 2021, sono saliti di 13,8 milioni a 494,8 MBG, controper un incremento di 0,8 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un calo di 5,5 milioni a 137,5 MBG, a fronte diper una discesa di 3,5 milioni, mentre ledi benzine sono scese di 11,9 milioni a quota 231,6 MBG (era attesa una flessione di 3,4 milioni). Le riserve strategiche disono stabili a 637,8 MBG.

