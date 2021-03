Pensioni 2021 ultime notizie | l’editoriale di oggi 10 marzo

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto come previsto. Proprio tutto quello che ci eravamo immaginati. Siamo decenni che parliamo di, che abbiamo detto continuamente che in un paese di diritto come siamo noi è assolutamente necessario avere delle leggi certe e durature per dare ai cittadini la possibilità di operare le scelte, in piena serenità, che incidono pesantemente sulla loro vita. Ma siamo sempre al punto di partenza. Siamo alla scadenza di quota 100 che è stata dal punto di vista giuridico/ amministrativo una legge che ha portato solamente confusione nei cittadini. Ma è possibile, senza entrare nel merito della legge che comunque ha dato un’opportunità ad alcuni di uscire dal mondo del lavoro, attuare una norma che incide così pesantemente nella vita delle persone, che dura solamente tre anni, e crea, proprio per questa temporaneità enormi differenze nelle persone e toglie loro ...