Pamela Prati querela Zorzi! (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giornata di fuoco per il vincitore del GFVIP. Prima la convocazione urgente in questura per motivi a lui sconosciuti, poi lo scherzo de Le Iene. Ma andiamo con ordine. Zorzi, in compagnia di due legali, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. Ed è lì che è arrivata la sorpresa: Pamela Prati querela Zorzi. LEGGI ANCHE > Tommaso Zorzi: “Aurora Ramazzotti parte di me, felice di aver ritrovato Elettra Lamborghini. Il mio futuro? Mediaset” Pamela Prati querela Zorzi Agli atti Tommaso ha potuto constatare che Pamela Prati lo ha querelato per un suo commento nella Casa sul caso Mark Caltagirone. Adesso… la parola passa ai legali. Subito dopo Zorzi ha ‘subito’ uno scherzo de Le Iene che partiva da ‘molto lontano’. Ma se con ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Giornata di fuoco per il vincitore del GFVIP. Prima la convocazione urgente in questura per motivi a lui sconosciuti, poi lo scherzo de Le Iene. Ma andiamo con ordine. Zorzi, in compagnia di due legali, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. Ed è lì che è arrivata la sorpresa:Zorzi. LEGGI ANCHE > Tommaso Zorzi: “Aurora Ramazzotti parte di me, felice di aver ritrovato Elettra Lamborghini. Il mio futuro? Mediaset”Zorzi Agli atti Tommaso ha potuto constatare chelo hato per un suo commento nella Casa sul caso Mark Caltagirone. Adesso… la parola passa ai legali. Subito dopo Zorzi ha ‘subito’ uno scherzo de Le Iene che partiva da ‘molto lontano’. Ma se con ...

Advertising

Elsa77045974 : @GRAZIAM78410880 Vergognati!!! Ricordi quando Tommy disse a Pierpaolo:' farai la fine di Pamela Prati perché sei un… - candemet8992 : Quando una coppia come i Prelemi viene “sponsorizzata” le cose sono due o faranno la fine di Pamela Prati e Mark Ca… - Marco_Moon_ : Sisi Daniela e noi siamo fessi altro che Pamela prati qua #clubshowitalia - marta_nocer : @SamuelMontegra1 Secondo me è Pamela Prati in incognito - jolemia88 : @MUMMIA23 Hai presente la pamela prati della situazione ? Be uguale.. -