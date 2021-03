Morti in corsia a Saronno: “L’ex direttore Cosentina va assolto” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Roberto Cosentina prese molto sul serio” le segnalazioni di due infermieri del pronto soccorso di Saronno sull’operato di Leonardo Cazzaniga, tant’è che “nell’aprile 2013 istituì una commissione per verificarne l’operato. È così che agisce qualcuno che vuole insabbiare?”. Marco Zambelli, avvocato difensore delL’ex direttore sanitario dell’ospedale del Varesotto, argomenta così durante l’arringa in cui ha chiesto l’assoluzione del suo assistito davanti ai giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano. Il processo è quello riguardante 12 omicidi che sarebbero stati commessi dall’anestesista Cazzaniga. L’accusa per Cosentina è di omessa denuncia e favoreggiamento. Già direttore sanitario dell’Asst Bergamo Est, Cosentina è stato condannato in primo grado a due anni e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Robertoprese molto sul serio” le segnalazioni di due infermieri del pronto soccorso disull’operato di Leonardo Cazzaniga, tant’è che “nell’aprile 2013 istituì una commissione per verificarne l’operato. È così che agisce qualcuno che vuole insabbiare?”. Marco Zambelli, avvocato difensore delsanitario dell’ospedale del Varesotto, argomenta così durante l’arringa in cui ha chiesto l’assoluzione del suo assistito davanti ai giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano. Il processo è quello riguardante 12 omicidi che sarebbero stati commessi dall’anestesista Cazzaniga. L’accusa perè di omessa denuncia e favoreggiamento. Giàsanitario dell’Asst Bergamo Est,è stato condannato in primo grado a due anni e ...

