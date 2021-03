Måneskin | dopo Sanremo e l’Eurovision | la speranza nei live già sold out

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 10 marzo 2021) A neanche una settimana dalla vittoria al Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest e che conta già 11 milioni di streaming, i Måneskin annunciano il tutto esaurito non solo al Mediolanum Forum di Milano, ma anche anche al Palazzo dello Sport di Roma, raddoppiando con una seconda data e toccando oltre 24.000 biglietti venduti. In un periodo di grande incertezza per la musica dal vivo ma che guarda con ottimismo al futuro e, in modo particolare, al prossimo inverno, i Måneskin non si fermano e mettono i piedi i primi tasselli del tour organizzato e prodotto da Vivo Concerti che prenderà il via proprio il 14 dicembre 2021 a Roma. https://www.youtube.com/watch?v=QN1odfjtMoo