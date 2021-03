Lo zaino per fotografi che con una mossa diventa una borsa a tracolla (Di mercoledì 10 marzo 2021) La rapidità di movimento è tutto o quasi per il fotografo alle prese con l’attimo da cogliere per lo scatto desiderato. Per riuscirci servono pazienza e dedizione, ma anche accessori in grado di semplificare il lavoro come The Top Shelf, lo zaino che diventa una borsa a tracolla e consente di accedere all’intera attrezzatura in poco più di 1 secondo. Una trovata che unisce comodità ed efficacia, come si può intuire dai primi secondi del video qui sopra. Quando si vuole cambiare obiettivo o fotocamera, oppure trasferire la scheda di memoria da una macchina all’altra, la borsa-zaino diventa un alleato importante per non perdere attimi preziosi. Dotato di tasca interna specifica per laptop e una seconda per lo smartphone, conta su altri due tasche sulla parte frontale, il ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021) La rapidità di movimento è tutto o quasi per il fotografo alle prese con l’attimo da cogliere per lo scatto desiderato. Per riuscirci servono pazienza e dedizione, ma anche accessori in grado di semplificare il lavoro come The Top Shelf, locheunae consente di accedere all’intera attrezzatura in poco più di 1 secondo. Una trovata che unisce comodità ed efficacia, come si può intuire dai primi secondi del video qui sopra. Quando si vuole cambiare obiettivo o fotocamera, oppure trasferire la scheda di memoria da una macchina all’altra, laun alleato importante per non perdere attimi preziosi. Dotato di tasca interna specifica per laptop e una seconda per lo smartphone, conta su altri due tasche sulla parte frontale, il ...

