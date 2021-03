Lite Ibrahimovic-Lukaku, procura Figc chiude indagine: “Comportamento antisportivo” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Comportamento antisportivo dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club“. Queste le accuse secondo quanto riporta l’Ansa con cui si è chiusa l’indagine della procura della Figc sullo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku durante il derby di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. Nella giornata di oggi, scrive l’Ansa, è stata recapitata agli interessati la comunicazione di chiusura indagine, da cui emerge il Comportamento antisportivo dei due attaccanti, con responsabilità oggettiva di Milan e Inter. Prima del deferimento giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dalla giustizia sportiva. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) “dei giocatori, con responsabilità oggettiva dei club“. Queste le accuse secondo quanto riporta l’Ansa con cui si è chiusa l’delladellasullo scontro tra Zlatane Romeludurante il derby di Coppa Italia Inter-Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. Nella giornata di oggi, scrive l’Ansa, è stata recapitata agli interessati la comunicazione di chiusura, da cui emerge ildei due attaccanti, con responsabilità oggettiva di Milan e Inter. Prima del deferimento giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dalla giustizia sportiva. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Lite Ibrahimovic Bonolis su Ibrahimovic a Sanremo: 'Bisognava invitare anche Lukaku' ... intervenuto a Tiki Taka, ha espresso la sua opinione sulla presenza da ospite di Ibrahimovic per l'... Romelu Lukaku : entrambi, infatti, erano stati protagonisti di una brutta lite in campo, ripresa ...

i video delle gaffe e degli imprevisti del Festival Nulla di paragonabile al Bugo - gate e alla lite con Morgan, sia chiaro. Ma certo ci sono stati ... ma uno degli ospiti fissi: Zlatan Ibrahimovic . Amadeus La sua incredibile e rocambolesca avventura ...

Cosa è successo tra Ibrahimovic e Lukaku, da Manchester alla lite in Inter-Milan Sport Fanpage Zlatan Ibrahimovic, svetta un nuovo murales nel centro di Milano Il murales è stato realizzato in una sola settimana e poche ore dopo che quello raffigurante la lite con Romelu Lukaku era apparso nei pressi di San Siro.

Lukaku all’Ariston con Ibrahimovic? Parma-Inter unico «teatro» per il belga Lukaku e Ibrahimovic continuano a farparlare, soprattutto ora che lo svedese è protagonista a Sanremo: per il nerazzurro c'è solo Parma-Inter ...

