«La Caserma», l’ultima puntata dello show Rai (con Elettra Lamborghini) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nessun vincitore, nessun vinto. La Caserma, nel suo episodio finale, ha deciso di non coronare un singolo ragazzo, uno dei ventuno partiti da casa per vivere gli obblighi e i doveri della leva militare. Il docureality Rai, un’ultima puntata in onda nella prima serata di mercoledì, ha voluto mantenere intatto il senso profondo del proprio esperimento, negando, sia pure nel suo atto finale, ogni individualismo. I ragazzi non vinceranno per sé. Vinceranno per la squadra, che è madre e creatura, un’idea più grande, totalizzante, cui dedicare ogni parte di sé. I cinque istruttori professionisti, insieme all’istruttore capo, Renato Daretti, decreteranno quale, tra le due sole squadre di cadetti, potrà dirsi migliore. Poi, lasceranno che i ragazzi si ritrovino un’ultima volta, protagonisti di un gioco cui Elettra Lamborghini, lei pure, ha voluto fare parte. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nessun vincitore, nessun vinto. La Caserma, nel suo episodio finale, ha deciso di non coronare un singolo ragazzo, uno dei ventuno partiti da casa per vivere gli obblighi e i doveri della leva militare. Il docureality Rai, un’ultima puntata in onda nella prima serata di mercoledì, ha voluto mantenere intatto il senso profondo del proprio esperimento, negando, sia pure nel suo atto finale, ogni individualismo. I ragazzi non vinceranno per sé. Vinceranno per la squadra, che è madre e creatura, un’idea più grande, totalizzante, cui dedicare ogni parte di sé. I cinque istruttori professionisti, insieme all’istruttore capo, Renato Daretti, decreteranno quale, tra le due sole squadre di cadetti, potrà dirsi migliore. Poi, lasceranno che i ragazzi si ritrovino un’ultima volta, protagonisti di un gioco cui Elettra Lamborghini, lei pure, ha voluto fare parte.

