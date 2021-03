(Di mercoledì 10 marzo 2021)adLaziale dove questa mattina, intorno alle 7.15, idelsono intervenuti in via Montagnano 28 a seguito di unche aveva coinvolto due. Le operazioni di spegnimento sono state svolte dall’APS di Marino (15/A), Nemi (32/A) ed una botte (AB/12). L’ha completamente distrutto le due vetture. Inoltre, idelhanno evitato che lesi propagassero ad un capannone industriale adiacente l’. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Le cause dell’sono ancora in fase di accertamento. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Incendio ad Albano, due auto distrutte dalle fiamme: intervengono i Vigili del Fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Albano

Il Corriere della Città

'Angela è molto peperina a volte ci vogliono i pompieri per spegnere il suo', dice ...tra gli ospiti e Angela Brambati Tra i grandi ospiti della reunion dei Ricchi e Poveri c'è anche. ...... in zone a maggiore rischiosi venderanno più purificatori d'aria per ovviare all'...e Romina). Va bene che, già nel lontano 1966, il Ragazzo della Via Gluck si lamentava che "là dove c'...8.100, durata minima 48 mesi) comprensivo di assicurazione Furto e incendio, valore GAP e cli. I prezzi sono da considerarsi passaggio di proprietà e spese di agenzia escluse. La promozione GARANZIA ...La prossima settimana verrà presentata una mozione in Città Metropolitana per proporre il patto di falda sul lago di Castel ...