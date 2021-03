In Veneto assembramenti in cielo. Pd: troppi parapendii (Di mercoledì 10 marzo 2021) VENEZIA – A giudicare dall’elevato numero di parapendisti presenti nel fine settimana, anche provenienti da fuori Veneto e dall’estero, Borso del Grappa sembra essere “una zona franca per il rispetto della normativa anti Covid”. Lo evidenzia il consigliere regionale veneto Andrea Zanoni (Pd), che parla di “segnalazioni con foto di furgoni e auto con targhe straniere”. Eppure “è inammissibile vedere certe scene con i contagi in forte rialzo, le scuole che iniziano a chiudere e gli ospedali nuovamente in sofferenza”, attacca il dem ricordando che nei giorni scorsi, proprio a Borso del Grappa, “è anche precipitata una ragazza della provincia di Bolzano, rimanendo impigliata tra gli alberi con un conseguente intervento del Soccorso alpino e del Suem”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) VENEZIA – A giudicare dall’elevato numero di parapendisti presenti nel fine settimana, anche provenienti da fuori Veneto e dall’estero, Borso del Grappa sembra essere “una zona franca per il rispetto della normativa anti Covid”. Lo evidenzia il consigliere regionale veneto Andrea Zanoni (Pd), che parla di “segnalazioni con foto di furgoni e auto con targhe straniere”. Eppure “è inammissibile vedere certe scene con i contagi in forte rialzo, le scuole che iniziano a chiudere e gli ospedali nuovamente in sofferenza”, attacca il dem ricordando che nei giorni scorsi, proprio a Borso del Grappa, “è anche precipitata una ragazza della provincia di Bolzano, rimanendo impigliata tra gli alberi con un conseguente intervento del Soccorso alpino e del Suem”.

