In Israele fanno scendere dall’aereo chi è senza mascherina

Ci avete segnalato un post che sta diventando virale anche in Italia soprattutto grazie alle condivisioni di chi evita con attenzione ogni verifica delle notizie. Il post mostra in allegato un video in cui sono riprese delle persone su un aereo, da quel che si può sentire parlano quasi tutti in inglese, c'è gente che urla. Il post che accompagna il video sulla pagina Samu-News (che inseriamo in Black List) riporta: IL POTERE DEL POPOLO In Israele ,un padre con il suo bambino sono stati costretti a scendere da un aereo perché il bambino non aveva la mascherina .Tutti i passeggieri per solidarietà hanno lasciato l'aereo .il popolo ha il potere di farlo Ma la storia che viene narrata è diversa dai fatti. Prima di tutto non siamo in Israele, ma negli Stati Uniti, il volo infatti è della Frontier Airlines, da Miami a New ...

