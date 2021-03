Immobile, oggi in Campidoglio la consegna della Scarpa d’Oro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il trofeo più bello e ambito della carriera Ciro Immobile lo ritirerà nel momento forse più difficile della sua avventura alla Lazio. Che possa essere il primo segnale di rilancio, se lo augurano tutti, soprattutto lui. L’attaccante biancoceleste ritirerà oggi alle 12 in Campidoglio la Scarpa d’Oro, il premio di cannoniere più prolifico della passata stagione. Sono stati 36 i gol segnati in campionato, un’infinità. Gli sono valsi il sorpasso a mostri sacri come Lewandowski, che Immobile si ritroverà di nuovo di fronte martedì, nel ritorno degli ottavi di Champions ormai segnati dal 4-1 dell’andata. Saranno la sindaca Virginia Raggi e il presidente della Lazio Claudio Lotito a consegnare il premio a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il trofeo più bello e ambitocarriera Cirolo ritirerà nel momento forse più difficilesua avventura alla Lazio. Che possa essere il primo segnale di rilancio, se lo augurano tutti, soprattutto lui. L’attaccante biancoceleste ritireràalle 12 inla, il premio di cannoniere più prolificopassata stagione. Sono stati 36 i gol segnati in campionato, un’infinità. Gli sono valsi il sorpasso a mostri sacri come Lewandowski, chesi ritroverà di nuovo di fronte martedì, nel ritorno degli ottavi di Champions ormai segnati dal 4-1 dell’andata. Saranno la sindaca Virginia Raggi e il presidenteLazio Claudio Lotito are il premio a ...

