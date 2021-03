Il Guardian: “Il calcio europeo vuole espandersi e Agnelli è il suo Grande Stregone” (Di mercoledì 10 marzo 2021) All’estero, complice anche la prematura eliminazione della Juve dalla Champions, tutti i principali quotidiani sportivi europei stanno commentando la politica di rivoluzione del calcio che Andrea Agnelli ha raccontato un paio di giorni fa in qualità di presidente dell’ECA. Non solo il resoconto, la cronaca. Ma proprio critiche ed editoriali, a tratti anche molto duri, come quell’Independent. Sui giornali Italiani il silenzio. Il Guardian nel suo editoriale firmato da Paul MacInnes paragona il calcio europeo ai mondi dei supereroi Marvel: “Sono forme di intrattenimento molto popolari, in competizione per gli occhi nel mercato globale. Hanno fan tradizionali che ricordano le cose come erano una volta e coloro che vogliono un prodotto che rifletta le loro vite adesso. Ognuno di loro vanta un elenco di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 marzo 2021) All’estero, complice anche la prematura eliminazione della Juve dalla Champions, tutti i principali quotidiani sportivi europei stanno commentando la politica di rivoluzione delche Andreaha raccontato un paio di giorni fa in qualità di presidente dell’ECA. Non solo il resoconto, la cronaca. Ma proprio critiche ed editoriali, a tratti anche molto duri, come quell’Independent. Sui giornali Italiani il silenzio. Ilnel suo editoriale firmato da Paul MacInnes paragona ilai mondi dei supereroi Marvel: “Sono forme di intrattenimento molto popolari, in competizione per gli occhi nel mercato globale. Hanno fan tradizionali che ricordano le cose come erano una volta e coloro che vogliono un prodotto che rifletta le loro vite adesso. Ognuno di loro vanta un elenco di ...

