I mercenari 3: Jason Statham rischiò di annegare sul set

Jason Statham rischiò di annegare sul set de I mercenari 3 quando il camion che stava guidando cadde in mare a causa di un malfunzionamento dei freni. Durante le riprese di una scena d'azione de I mercenari 3, Jason Statham è quasi annegato quando il camion che stava guidando è caduto in mare a causa di un malfunzionamento dei freni. L'attore britannico ha riferito che l'esperienza di pre-morte lo ha reso "più riconoscente" nei confronti della vita. Durante un'intervista Statham ha descritto come stava guidando un camion verso il mare quando i freni si sono guastati ed è finito in acqua. Una volta precipitato ha cercato di uscire dal veicolo, che si trovava a 5-10 di profondità, attraverso il finestrino ma si è fatto prendere dal panico

