Fonseca: 'Dzeko convocato'. Pellegrini: 'I Friedkin ambiziosi come me' (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una questione di cuore. Ma anche una questione di intelligenza e preparazione perché 'ci aspetta una partita difficilissima'. Paulo Fonseca, accanto a Lorenzo Pellegrini, presenta la partita di domani ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una questione di cuore. Ma anche una questione di intelligenza e preparazione perché 'ci aspetta una partita difficilissima'. Paulo, accanto a Lorenzo, presenta la partita di domani ...

Advertising

angelomangiante : Fonseca su #Dzeko nell'esclusiva @SkySport 'Oggi era il primo allenamento in gruppo per Dzeko dopo l'infortunio, m… - AntonioAltieri5 : RT @angelomangiante: Fonseca su #Dzeko nell'esclusiva @SkySport 'Oggi era il primo allenamento in gruppo per Dzeko dopo l'infortunio, ma p… - VoceGiallorossa : ??? @PFonsecaCoach : 'Oggi primo allenamento in gruppo per @EdDzeko . Domani potrebbe essere utile nel finale di par… - playroma : Roma-Shakhtar - Per la sfida agli ucraini il tecnico giallorosso ritrova l'attaccante bosniaco ???? Per il video de… - RepAsRoma : Roma, per Fonseca nuova sfida al passato: 'Lo Shakhtar ha il miglior contropiede d'Europa'. Dzeko ci sarà -