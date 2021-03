Fallimento Juventus, e ora Cristiano Ronaldo che farà? (Di mercoledì 10 marzo 2021) La maledizione continua. Per la Juventus la Champions League rimane un tabù. L’eliminazione contro il Porto è un film già visto tante – troppe – volte in questi anni. Alla squadra di Pirlo non è servito a nulla vincere 3-2 la gara di ritorno. Fatale l’andata, con la sconfitta per 2-1 in Portogallo. La Juventus si ferma agli ottavi, così com’era successo l’anno scorso con Maurizio Sarri: allora ad eliminare dai giochi i bianconeri era stato il Lione. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) La maledizione continua. Per la Juventus la Champions League rimane un tabù. L’eliminazione contro il Porto è un film già visto tante – troppe – volte in questi anni. Alla squadra di Pirlo non è servito a nulla vincere 3-2 la gara di ritorno. Fatale l’andata, con la sconfitta per 2-1 in Portogallo. La Juventus si ferma agli ottavi, così com’era successo l’anno scorso con Maurizio Sarri: allora ad eliminare dai giochi i bianconeri era stato il Lione.

Advertising

Enzo54847297 : RT @Sicilianodoc73: Il fallimento che vedete voi io non lo vedo, sarò diverso, per fortuna. 9? Scudetti consecutivi 4? Coppa Italia 5? Supe… - michaelddr6 : Fallimento totale, che ha messo una grossa ipoteca sulle capacità finanziarie della Juventus e quindi sulla possibi… - Manu_Ella_4 : RT @_esegesi_: Sono già arrivati i difensori d’ufficio della Juventus a proteggere i bianconeri, parlando di organico non all’altezza ma il… - Jack_Walen : Secondo voi, aver acquistato Cristiano Ronaldo, al netto di quanto successo dal 2018 ad oggi, è stato un fallimento… - _UntilTheEnd___ : RT @Amookeena: Amo la Juventus e la amerò sempre, anche dopo una serata amara come questa Ma amare non significa mettere la testa sotto la… -