Elisabetta Sgarbi e gli Extraliscio conquistano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Gli Extraliscio conquistano Spotify dopo il successo sanremese. A 5 giorni dall'uscita del nuovo album "è bello perdersi", curato da Elisabetta Sgarbi, si sono registrate oltre 580.000 visualizzazioni su Spotify, applicazione dove si può ascoltare tutta la musica che vuoi e dove vuoi in streaming. E non conquistano solo la musica. Gli Extraliscio con Elisabetta Sgarbi anche al cinema? Elisabetta Sgarbi ha prodotto il brano "Bianca Luce Nera" che gli Extraliscio con Davide Toffolo hanno portato al Festival di Sanremo riscuotendo grande successo. Ma non solo, ha anche girato il documentario "Extraliscio – PUNK DA BALERA. Si ballerà finché entra la luce dell'alba" che ha dedicato ...

